Dmytro Kułeba, szef ukraińskiej dyplomacji, odwiedził w czwartek kwaterę główną NATO w Brukseli, gdzie trwa spotkanie szefów MSZ państw Sojuszu. Polityk wystąpił z przejmującym apelem.

Kułeba zwrócił się do przedstawicieli państw NATO z prośbą dozbrojenia ukraińskiej armii. Polityk podkreślił bowiem, że Rosja szykuje się do ogromnej ofensywy w rejonie Donbasu, a wojska ukraińskie potrzebują natychmiastowego wzmocnienia. Polityk podkreślił, że wsparcie potrzebne jest na przestrzeni najbliższych dni, a nie miesięcy.

– Albo pomożecie nam teraz, a mówię o dniach, a nie tygodniach, albo wasza pomoc nadejdzie za późno i wielu ludzi zginie, wielu cywilów straci domy, wiele wiosek zostanie zniszczonych, właśnie z tego powodu, że pomoc nadeszła za późno – powiedział Kułeba.

Na tym jednak nie koniec. Szef ukraińskiej dyplomacji dodał bowiem, że wiele wskazuje na to, że rosyjska ofensywa w Donbasie będzie przypominała starcia z czasów II wojny światowej. Kułeba uważa, że na polu walki zamelduje się tysiące czołgów, samolotów oraz innych maszyn bojowych.

