Jens Stoltenberg, szef NATO, spotkał się z dziennikarzami w Brukseli, gdzie odbywa się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Przewodniczący Sojuszu opowiedział o jego planach względem wojny w Ukrainie.

Jens Stoltenberg podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że NATO przygotowuje się do wspierania Ukrainy „na dłuższą metę”. Dodał również, że nic nie wskazuje na to, by Władimir Putin zmienił swoje plany względem naszego wschodniego sąsiada.

– Byliśmy dobrze przygotowani, kiedy zaatakowali Ukrainę, ale teraz musimy zrobić nowy krok w kierunku bardziej długoterminowego wzmocnienia naszej zbiorowej obrony i spodziewam się, że zostanie to omówione dziś i jutro podczas rozmów ministrów spraw zagranicznych – stwierdził Stoltenberg.

Stoltenberg powiedział również, że wojna, nawet po jej zakończeniu, będzie miała długoterminowy wpływ na bezpieczeństwo Sojuszu, ponieważ „widzieliśmy brutalność”. – Widzieliśmy gotowość prezydenta Putina do użycia siły militarnej do osiągnięcia swoich celów, co zmieniło rzeczywistość bezpieczeństwa w Europie na wiele, wiele lat – oświadczył szef NATO.

Stoltenberg zapowiedział także, iż ministrowie spraw zagranicznych NATO będą rozmawiać nad „zwiększeniem wsparcie dla innych partnerów znajdujących się pod presją Rosji”, ale nie należących do Sojuszu. Pod naciskiem dziennikarzy szef NATO odmówił jednak podania bardziej szczegółowych informacji w tej sprawie. Dodał jedynie, że wszelkie decyzje w tej sprawie będą zapadać po konsultacjach wewnątrz Sojuszu.

źródło: CNBC