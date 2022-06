Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla „Bild am Sonntag” powiedział, ile może potrwać wojna na Ukrainie. Niestety szef NATO nie przekazał dobrych wieści, bo okazuje się, że konflikt może przeciągnąć się nawet na najbliższe… lata.

Szef NATO apelował o dalsze wsparcie dla Ukrainy. „Musimy się przygotować na to, że (wojna) może potrwać lata. Nie możemy przestać wspierać Ukraińców. Nawet jeśli koszty są wysokie, nie tylko te związane ze wsparciem militarnym, ale również te wynikające z rosnących cen energii i żywności. Ale: nie możemy tego porównywać z życiem wielu osób, ceną którą Ukraińcy musza płacić każdego dnia” – powiedział Stoltenberg.

„Jeśli Putin nauczy się z tej wojny, że może postępować tak, jak po wojnie z Gruzją w 2008 r. i po zajęciu Krymu w 2014 r. zapłacimy znacznie wyższą cenę” – ostrzegł szef NATO.

Stoltenberg pochwalił ukraińskich żołnierzy, którzy w jego ocenie bardzo dzielnie bronią się w Donbasie, pomimo rosnącej brutalności Rosjan. „Z bardziej nowoczesną bronią wzrasta prawdopodobieństwo, że Ukraińcy będą w stanie znów wyprzeć wojska Putina z Donbasu” – mówił.

Szef NATO powiedział, że Sojusz wspiera Ukrainę, ale nie wyśle do tego państwa swoich żołnierzy. Podkreślił, że Sojusz wzmocnił swoją obronę i obecność w regionie, co ma być „jasnym sygnałem dla Moskwy, by nie było nieporozumień dotyczących naszej gotowości”.

