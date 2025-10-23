Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotkał się w środę z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W rozmowie z dziennikarzami potwierdził, że spotkanie było „niesamowicie dobre”. Szef NATO ujawnił również prawdziwą skalę strat rosyjskiej armii na Ukrainie.

„Mogę wam tylko powiedzieć, że miałem niesamowicie dobre spotkanie z prezydentem Trumpem” – powiedział Rutte dziennikarzom. Szef NATO powiedział również, że sankcje nałożone przez USA na Rosję skłonią Putina do zakończenia wojny.

„Spójrzcie na rosyjską gospodarkę: długie kolejki samochodów na stacjach benzynowych, fakt, że Ukraińcy uderzyli już w 1/3 rosyjskiej infrastruktury naftowo-gazowej, która stanowi podstawę ich gospodarki. Jestem absolutnie przekonany, że może to nie nastąpić ani dziś, ani jutro, ale osiągniemy ten cel” – powiedział szef NATO w wywiadzie dla Fox News.

Rutte zwrócił też uwagę na ogromne straty rosyjskiej armii na Ukrainie. Ujawnił, że tylko we wrześniu stracili oni ok 20 tys. żołnierzy. „Zabitych, nie poważnie rannych. Zabitych!” – podkreślił.

„Oni stracili już 1 milion zabitych i poważnie rannych od początku tej wojny, więc w ciągu tylko tego miesiąca te straty były większe niż podczas całej 10-letniej wojny w Afganistanie. Wszystko to ma swój skutek. Więc jestem absolutnie przekonany, że przy podtrzymaniu presji będziemy w stanie skłonić Putina do przyjścia do stołu rokowań i zgody na zawieszenie broni” – powiedział szef NATO.

Źr. Interia