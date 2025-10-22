Grzegorz Krychowiak wraca do Polski. Były reprezentant kraju zwiąże się z jednym z lokalnych klubów, co wywołało gigantyczną sensację.

Były reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak, który od 1 lipca pozostawał bez klubu po odejściu z Anorthosis Famagusta, został w środę zgłoszony do rozgrywek klasy okręgowej. Jego nowym klubem ma być Mazur Radzymin, co potwierdził portal SportoweFakty.

Do tej pory Krychowiak odrzucał oferty z takich krajów jak Iran, Izrael, Indie, Węgry, Australia, Cypr, Katar, Bułgaria i Azerbejdżan. Zdecydował się jednak na powrót do Polski i dołączenie do klubu, który występuje na bardzo niższym szczeblu rozgrywek niż dotychczasowe ligi, w których grał.

W Mazurze Radzymin, poza Krychowiakiem, występuje m.in. Jakub Rzeźniczak oraz raper Quebonafide (Jakub Grabowski), który jest właścicielem klubu. Choć klub nie potwierdził jeszcze oficjalnej informacji na temat kontraktu Krychowiaka, jego zgłoszenie do rozgrywek stanowi znaczący ruch w perspektywie jego dalszej kariery.

Decyzja Grzegorza Krychowiaka o dołączeniu do Mazura Radzymin to bez wątpienia jeden z najbardziej zaskakujących ruchów tej jesieni w polskim futbolu. Dla doświadczonego pomocnika to szansa na spokojne zakończenie kariery w rodzimym kraju, a dla klubu – ogromne medialne wzmocnienie, które może przyciągnąć nowych kibiców i sponsorów.

