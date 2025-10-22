W wieku 74 lat zmarł aktor i reżyser Grzegorz Okrasa, popularny m.in. z serialu „Złotopolscy”, w którym przez lata wcielał się w rolę barmana Stefana.

Informacje o śmierci aktora i reżysera przekazała jego rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wiadomo, iż Okrasa, którego widzowie mogą kojarzyć przede wszystkim z popularnego przed laty serialu „Złotopolscy”, miał 74 lata.

Okrasa oprócz aktorstwa pełnił także funkcję II reżysera w serialu „Barwy szczęścia”. W swoim dorobku miał zaczęcie kariery od epizodycznych ról, a z czasem rozwijał się jako twórca telewizyjny.

Pogrzeb artysty odbędzie się 27 października na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Wtedy zorganizowane zostaną uroczystości związane z pochówkiem Grzegorza Okrasy, którego dziś opłakuje społeczność związana ze światem filmu.

Śmierć Grzegorza Okrasy to strata dla polskiej kinematografii i telewizji — aktor, który zdobył sympatię widzów swoim długim związkiem z kultowym serialem „Złotopolscy”, budował także za kulisami jako reżyser pomocniczy. Jego odejście przypomina, jak wiele znakomitych talentów tworzyło polską telewizję „za kamerą”, często pozostając w cieniu głównych gwiazd.

Przeczytaj również: