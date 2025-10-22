Poszukiwania zaginionej 33-letniej Edyty po ponad tygodniu dobiegły końca. Niestety skończyły się tragicznym finałem. Odnaleziono ciało zaginionej kobiety.

33-letnia Edyta S., mieszkanka Międzyrzecza Górnego, zaginęła w czwartek 16 października, między godziną 12. a 14. Później słuch o niej zaginął. Szybko rozpoczęto poszukiwania, ale przez długi czas nie przynosiły one żadnego rezultatu.

„Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej odnaleźć zaginioną kobietę, i apelujemy do mieszkańców powiatu o zachowanie czujności oraz przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w poszukiwaniach” – zapewniała policja.

W poszukiwania zaangażowano łącznie około 150 funkcjonariuszy. Włączyło się w nie także 10 zastępów straży pożarnej oraz strażacy ochotnicy z pobliskich miejscowości. Wykorzystywano również specjalistyczny sprzęt w postaci dronów, termowizji i pojazdów terenowych.

Niestety 22 października potwierdzono spełnienie się czarnego scenariusza. „Potwierdzam, że znaleźliśmy ciało zaginionej 33-letniej Edyty S. Będziemy prowadzić dalsze czynności w tej sprawie. Ciało ujawniono w korycie rzeki Jasieniczanka” – przekazał portalowi o2.pl podkom. Sławomir Kocur, p.o. oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Okazuje się, że zwłoki znaleziono zaledwie pół kilometra od domu Edyty.

Źr. o2.pl; dorzeczy.pl