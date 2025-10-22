Mariusz Pudzianowski zdecydowanie zareagował na słowa wypowiedziane pod jego adresem przez włodarza KSW Martina Lewandowskiego. Były strongman poświęcił sprawie długi wpis w mediach społecznościowych.

Relacje między Pudzianem a KSW od dłuższego czasu nie układają się najlepiej. Teraz oliwy do ognia dolał Martin Lewandowski, który na antenie Kanału Zero, w ramach zabawy w szybkie pytania, odniósł się do stwierdzenia: „Mariusz Pudzianowski mnie zawiódł. Trudno mi wyobrazić sobie dalszą współpracę”. Odnosząc się do tego twierdzenia Lewandowski stwierdził: „Zawiódł mnie, ale nietrudno mi sobie wyobrazić dalszą współpracę”.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję samego zainteresowanego. Mariusz Pudzianowski poświęcił sprawie obszerny wpis na Instagramie, w którym nie brakowało ostrych twierdzeń. „Kij ma dwa końce! Olbrzymie pieniądze to zarobiło KSW, dzięki takiemu Mariuszowi i Najmanowi. Osiłkowi, co nie umiał się bić! Przejście z ciężarów do sportu wytrzymałościowego to jak z rzuceniem się z siekierą na słońce, ale zrobiłem to! Wypruwałem flaki i robiłem to ponad moje siły” – pisze.

Pudzianowski nie widzi możliwości współpracy z KSW. „Na dziś nie ma takich pieniędzy, abym chciał wejść do klatki KSW! Może kiedyś się to zmieni. Jesteśmy tylko ludźmi i można z czasem usiąść do stołu. Nigdy nie mów nigdy, ale na dziś mówię: nie!” – czytamy.

„Właściciel KSW zarzuca mi, że chciałem iść do Fame. Tak, chciałem! Włodarze Fame nigdy nic złego nie powiedzieli w mojej obecności o KSW, wręcz chwalili publicznie tę federację!” – kontynuuje Pudzianowski. „Więc prezesie KSW, zachowaj się jak biznesmen, nie jak… Na dziś nie widzę pola do porozumienia, abym chciał współpracować z firmą KSW. Martin Lewandowski mnie zawiódł jak człowiek biznesu. Trudno mi sobie wyobrazić dalszą współpracę. […] Mi pracy nie brakuje a sport to tylko hobby. Firm MMA jest dużo i są w stanie zapłacić lepiej niż” – dodał.

Źr. Interia