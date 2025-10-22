Donald Tusk z miesiąca na miesiąc popada w coraz większe kłopoty. Najnowszy sondaż wskazuje, że obecnie już ponad połowa wyborców negatywnie ocenia działania rządu. Nic nie wskazuje, aby sytuacja miała się poprawić w końcówce roku.

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię United Surveys dla WP badał, jak Polacy oceniają rząd. „Jak ocenia Pan/Pani rząd premiera Donalda Tuska” – brzmiało pytanie zadane ankietowanym uczestniczącym w sondażu.

Wyniki okazują się bardzo surowe dla rządu. „Zdecydowanie pozytywnie” o obecnym rządzie wypowiada się 11,2 proc. respondentów (z tego 26 proc. wyborców koalicji rządzącej i 2 proc. wyborców PiS, Konfederacji lub pozostałych partii).

Odpowiedź „Raczej pozytywnie” zaznaczyło z kolei 24,3 proc. pytanych (z czego 58 proc. to wyborcy koalicji rządzącej, 2 proc. to wyborcy opozycji sejmowej, a 20 proc. to pozostali wyborcy).

Tusk musi mierzyć się za bardzo wysokim niezadowoleniem. „Zdecydowanie negatywnie” o jego rządzie wypowiada się aż 38,7 proc., a „raczej negatywnie” – 14,1 proc.

Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało ogółem 11,7 proc. pytanych.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys na zlecenie IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 10-13 października 2025 roku. Badanie wykonano metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) oraz CAWI (ankiety internetowe) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Źr. WP; Interia