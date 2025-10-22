Legendarny polski raper Peja, czyli Ryszard Andrzejewski spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Muzyk opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie i krótką relację z wizyty.

Peja poinformował o spotkaniu w mediach społecznościowych. „W odpowiedzi na wysłany list do Kancelarii Prezydenta RP zostaliśmy zaproszeni na oficjalne spotkanie z panem Prezydentem Karolem Nawrockim, do którego doszło w dniu dzisiejszym” – napisał raper.

„Podczas rozmowy w Pałacu Prezydenckim poruszaliśmy tematy trudne a sama rozmowa przebiegała w swobodnej i sympatycznej atmosferze. Z tego miejsca chciałbym podziękować pracownikom Kancelarii zaangażowanym w organizację spotkania jak i samemu Panu Prezydentowi” – czytamy dalej.

„Jako obywatel kochający swój kraj poszedłem dalej niż pisanie postów w mediach społecznościowych w myśl zasady do odważnych świat należy:) rozmowę uważam za wartościową i pouczającą. Jako obywatele Państwa Polskiego macie pełne prawo do kontaktu z najwyższym urzędnikiem państwowym” – napisał Peja.

Media przypominają, że Karol Nawrocki jeszcze w czerwcu w wywiadzie dla Żurnalisty przyznał, że słucha muzyki Peji. „Czuję wrażliwość KęKę, podoba mi się. Nie wiem, czy byłby zadowolony z tego Rysiek Peja, że mówię także o nim jako o kimś, kto dostarcza mi dawkę muzycznych emocji. Myślę, że wokół tych wykonawców najlepiej się czuję” – mówił Nawrocki.

Źr. dorzeczy.pl; facebook