Dwaj Ukraińcy Bohdan K. oraz Kyryl T. usłyszeli zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu. Prokuratura poinformowała, że podejrzani przekazywali zdjęcia obiektu o znaczeniu wojskowym.

Zatrzymani Ukraińcy to część 8-osobowej grupy zatrzymanych, o której dzień wcześniej informował Donald Tusk. W komunikacie Prokuratury Krajowej przekazano, że obywatele Ukrainy, Bohdan K. oraz Kyryl T., pracowali na rzecz obcego wywiadu. 24-latkowie fotografowali obiekt o znaczeniu wojskowym, a uzyskane materiały przekazywali obcemu wywiadowi.

„Ujawniono na zabezpieczonym telefonie należącym do Bohdana K. korespondencję, z której wynika, iż przekazywał on osobie posługującej się językiem rosyjskim fotografie oraz współrzędne geograficzne infrastruktury krytycznej, pozostającej w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” – napisano w komunikacie.

Bohdan K. nie przyznał się. W śledztwie wyrażał prorosyjskie poglądy i podważał suwerenność Ukrainy. Wobec niego zastosowano tymczasowe aresztowanie. Kyrylowi T. zarzucono posiadanie środków odurzających. W tym przypadku zastosowano środki wolnościowe.

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, ujawnił w rozmowie z Polsat News, jak Ukraińcy wpadli w ręce służb. „Policjanci, kontrolując młodych Ukraińców, znaleźli na początek przy nich narkotyki. Sprawdzili też, co mają w telefonach” – tłumaczył. Dodał, że na jednym z urządzeń znajdowały się zdjęcia obiektów infrastruktury krytycznej.

„Powiadomieni funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajęli się tymi panami. Okazało się, że oprócz zdjęć jest tam również korespondencja między Ukraińcem a osobą rosyjskojęzyczną. Tam były instrukcje, tam były informacje jak należy w takim momencie postępować” -dodał.

Źr. Interia