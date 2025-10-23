W porannej akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymano prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz jego zastępcę Artura Bochenka. Do zdarzenia doszło 23 października 2025 roku, a operacja jest częścią śledztwa nadzorowanego przez Europejską Prokuraturę Publiczną.
Według informacji z różnych mediów, sprawa dotyczy możliwych nieprawidłowości w jednym z miejskich przetargów, w tym przekroczenia uprawnień przez urzędników i ujawnienia kluczowych danych jednemu z oferentów.
Dwa dni wcześniej, 21 października, CBA zatrzymało czterech pracowników miejskich instytucji, którzy po przesłuchaniach w Katowicach zostali zwolnieni. Prezydent Handzel poinformował o wcześniejszych zatrzymaniach na swoim profilu społecznościowym, podkreślając współpracę z organami ścigania.
Szczegóły śledztwa nie są jeszcze w pełni ujawnione, ale służby sprawdzają, czy doszło do nadużyć środków publicznych. Oczekuje się dalszych informacji od prokuratury.
Źródło: Onet