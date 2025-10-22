Były fiński prezydent Sauli Niinistö ujawnił w swojej nowej książce, że skontaktował się telefonicznie z Władimirem Putinem, by przekazać mu decyzję Finlandii o przystąpieniu do NATO. Ujawnił, co powiedział mu rosyjski dyktator.

Były prezydent przyznaje, że po tym, co przekazał Putinowi ten był – co go zaskoczyło – dość opanowany. Polityk zdradził jednocześnie, jakie słowa skierował do niego rosyjski dyktator. Z pewnością nie był zadowolony z decyzji fińskich władz oraz tamtejszego społeczeństwa. – Popełniacie błąd – powiedział Putin.

Rozmowa miała miejsce 14 maja 2022 roku – kilka dni przed tym, jak fiński parlament poparł formalny wniosek o członkostwo w Sojuszu. Ostatecznie Finlandia stała się członkiem NATO 4 kwietnia 2023 roku. Wspominając swoje wcześniejsze spotkania z Putinem (które odbyło się m.in. w 2012 roku) i rozwój poparcia dla NATO w Finlandii po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Niinistö zaznaczył: „Bez poparcia narodu na rzecz wejścia do NATO, nie byłoby w ogóle sprawy”.

Decyzja o przystąpieniu do Sojuszu była jednym z najważniejszych kroków w historii współczesnej Finlandii. Jeszcze kilka lat wcześniej większość Finów była przeciwna członkostwu w NATO, jednak brutalna agresja Rosji na Ukrainę diametralnie zmieniła nastroje społeczne. W krótkim czasie poparcie dla integracji wojskowej wzrosło do ponad 70 proc., a rząd w Helsinkach uznał, że dalsza neutralność nie gwarantuje już bezpieczeństwa kraju.

Wypowiedzi Sauli Niinistö rzucają światło na kluczowy moment fińskiej historii bezpieczeństwa – moment, kiedy Helsinki zdecydowały się zerwać z wieloletnią neutralnością. Słowa Putina „popełniacie błąd” pokazują, że Moskwa od początku postrzegała ten krok jako zagrożenie. Teraz Finlandia i Sojusz stoją przed wyzwaniem: czy ten wybór okaże się trafiony i przyniesie długofalowe bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO?

Przeczytaj również: