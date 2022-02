Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zareagował na doniesienia rosyjskiego Ministerstwa Obrony o wycofaniu części wojsk. Stwierdził, że ruchy faktycznie są widoczne, ale na ten moment nie można informacji o wycofaniu potwierdzić. Wyraził jednocześnie nadzieję, że Rosja wybierze rozwiązanie dyplomatyczne.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało we wtorek o wycofaniu części wojsk z granicy rosyjsko-ukraińskiej. W kolei w środę resort przekazał, że zakończyły się ćwiczenia na Krymie, skąd również ma rozpoczynać się powrót wojsk do baz. Informacji tych nie potwierdził na ten moment Jens Stoltenberg.

Sekretarz generalny NATO poinformował, że nie widać obecnie deeskalacji ze strony Rosji. „Czas pokaże, czy nastąpi wycofanie się Rosji. Widzimy, że zwiększyli liczbę żołnierzy, a więcej żołnierzy jest w drodze” – powiedział, zaznaczając jednocześnie, że ma nadzieje, iż Rosja wybierze rozwiązanie dyplomatyczne.

Stoltenberg poinformował, że widoczne są ruchy rosyjskich wojsk. „Jeśli naprawdę zaczną wycofywać siły, to przyjmiemy to z radością. Tymczasem widzimy ruchy wojsk tam i z powrotem (…). Nie potwierdza to prawdziwego wycofania” – mówił.

Żr.: Polsat News