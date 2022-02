Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zakończeniu ćwiczeń wojskowych na Krymie. To kolejna tego typu deklaracja – we wtorek, zgodnie z komunikatem resortu, część jednostek stacjonujących w pobliżu granicy z Ukrainą miała już rozpocząć powrót do swoich baz.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że siły Południowego Okręgu Wojskowego, do którego władze wliczają również Krym, zakończyły udział w ćwiczeniach na półwyspie. Mundurowi wracają transportem kolejowym „do miejsc stałej dyslokacji”.

To kolejny tego typu komunikat, wcześniej Rosja informowała o powrocie części oddziałów znad granicy z Ukrainą. „Eszelony wojskowe dostarczą sprzęt bojowy i żołnierzy do punktów stałej dyslokacji jednostek wojskowych” – czytamy.

Jeszcze we wtorek do doniesień o wycofywaniu się rosyjskich wojsk odniósł się Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy. „Rosja nieustannie wydaje różne oświadczenia, dlatego przyjęliśmy zasadę, według której uwierzymy w coś, dopiero gdy to zobaczymy, a nie o tym usłyszymy” – powiedział.

Żr.: WP