Generalny inspektor Bundeswehry gen. Carsten Breuer gościł w Polsce. Na miejscu spotkał się z z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą.

Sztab Generalny Wojska Polskiego informuje, że głównymi zagadnieniami, które poruszali rozmówcy była „współpraca wojskowa Polski i Niemiec w ramach UE i NATO, sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu oraz dalsze zaangażowanie obu państw w pomoc wojskową i humanitarną Ukrainie”.

Wojskowi dyskutowali także o międzynarodowych ćwiczeniach z udziałem armii polskiej oraz niemieckiej. Rozmawiano także o przyszłych projektach obronnych i ich potencjalnych efektach wzmacniających bezpieczeństwo w regionie.

Po spotkaniu, które odbyło się w Warszawie szef Bundeswehry zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Jego komentarz odbił się szerokim echem i wywołał burzę. Breuer napisał m.in., że „Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO”.

Antrittsbesuch in #Polen und vertrauensvolle Gespräche mit meinem 🇵🇱 Amtskollegen Gen. Kukula zu 3 klaren Schwerpunkten:

▪️ konkrete militärische Kooperationsprojekte,

▪️ 🇩🇪 übernimmt Verantwortung an #NATO Ostflanke,

▪️ militärische #Ausbildung & Material für 🇺🇦 #Ukraine. https://t.co/Ph9hkNBrC2 pic.twitter.com/JGC8PzAKvC — General Carsten Breuer (@BundeswehrGI) April 17, 2024

– Najpierw weźcie odpowiedzialność za własne państwo, bo Wam się rozłazi, wschodnia flanka sobie bez Waszej odpowiedzialności poradzi – napisał publicysta Cezary Krysztopa. – To ciekawa informacja, Panie Ambasadorze że Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. Czy to oznacza, że przesuną stałe bazy wojskowe do wschodniej Polski, wesprą budowę CPK i zwiększą militaryzację państw wschodniej flanki wraz z preferencyjnymi kredytami? – dodał z kolei Mariusz Malinowski.

