Dominującym tematem w przestrzeni publicznej jest spotkanie Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą. Przy okazji ujawniono, co kandydat Republikanów na prezydenta USA mówił na temat polskiej głowy państwa.

Donald Trump i Andrzej Duda spotkali się w Trump Tower w Nowy Jorku. Polski prezydent na każdym kroku podkreśla, że rozmowa i spotkanie miały charakter prywatny, a on i Trump pozostają w bardzo dobrej, wręcz przyjacielskiej komitywie.

Donald Trump serdecznie powitał polskiego prezydenta. Zszedł nawet na dół budynku, by osobiście uścisnąć mu dłoń, a następnie politycy udali się do wnętrza obiektu.

Podczas wspomnianego powitania Trump i Duda nie szczędzili sobie uprzejmości. W pewnym momencie były amerykański prezydent zaczął komplementować swojego gościa z Polski. Jego słowa uchwyciły mikrofony.

– Ten pan robi fantastyczną robotę – mówił Trump wskazując na Andrzeja Dudę. – Ludzie w Polsce go kochają, naprawdę go kochają. To niełatwe do osiągnięcia, ale wykonał fantastyczną pracę. Jest moim przyjacielem. Mieliśmy razem wspaniałe cztery lata, być może będziemy musieli to powtórzyć – dodawał kandydat Republikanów na prezydenta USA.

– Mamy wielki szacunek dla kraju i mamy wielki szacunek dla prezydenta. Jak wiecie, mamy bardzo dobre i osobiste relacje, nigdy nie mieliśmy problemu, nawet drobnego. W wielu kwestiach się zgadzamy. Czas jesteśmy za Polską. Wiem, że Polska czuje to samo – podkreślał Donald Trump.

Przeczytaj również: