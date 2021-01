Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w poniedziałek bardzo krytycznie wypowiedział się o sposobie dystrybucji szczepionek przeciwko koronawirusowi. Szef WHO przekonuje, że egoistyczne podejście najbogatszych państw może doprowadzić do „moralnej katastrofy”.

Szef WHO zasygnalizował problem w swoim przemówieniu otwierającym posiedzenie Rady Wykonawczej WHO. Zwrócił uwagę, że najbogatsze państwa zawierają z producentami szczepionek osobne umowy przez co niemal wszystkie z prawie 40 mln zaszczepionych dotąd osób to mieszkańcy 49 najbogatszych państw.

Tedros zwrócił uwagę, że ta sytuacja doprowadziła do dramatycznej sytuacji, w której do uboższych państw trafiło dotąd jedynie… 25 szczepionek. „Nie 25 milionów, nie 25 tysięcy, tylko 25” – podkreślił. Zwrócił też uwagę, że takie postępowanie najbogatszych państw może zagrozić programowi COVAX, mającemu zapewnić dostęp do szczepionek dla mniej zamożnych państw. Celem COVAX jest zaszczepienie w tym roku 20 proc. światowej ludności.

Szef WHO: „Stoimy w obliczu niebezpieczeństwa”

„Stoimy w obliczu niebezpieczeństwa, że nawet w sytuacji kiedy szczepionki dają nadzieję niektórym, staną się kolejną cegłą w murze nierówności między światami bogatych i biednych” – powiedział szef WHO. W jego ocenie, powstały w wyniku takiego nieskoordynowanego podejścia chaos ostatecznie przedłuży tylko pandemię COVID-19.

Szef WHO skrytykował też podejście firm farmaceutycznych, które zwlekały z przesłaniem do WHO danych na temat badań nad szczepionkami, zamiast tego skupiając się na zapewnieniu akceptacji urzędów w „bogatych krajach, gdzie zyski są największe”.

Nowe zakażenia w Polsce

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3 271 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Notujemy więc znaczący spadek w stosunku do danych podawanych w niedzielę. Resort poinformował również o śmierci 52 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 41 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 438 914 przypadków zakażenia koronawirusem. 33 407 osób nie żyje a 1 187 719 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. dorzeczy.pl