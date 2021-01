Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej mówił o możliwym odmrożeniu branż, które najbardziej ucierpiały na pandemii koronawirusa. Szef polskiego rządu podał nawet przybliżony termin, kiedy to nastąpi. Co prawda nie wskazał konkretnego dnia, ale wprost stwierdził, że najprawdopodobniej nastąpi to już w lutym.

Mateusz Morawiecki poinformował, że przedstawiciele rządu prowadzą rozmowy z przedsiębiorcami z branż najmocniej dotkniętych drugą falą pandemii koronawirusa. Chodzi głównie o gastronomię, turystykę i branże fitness.

Czytaj także: Siłownia, pub i dyskoteka otwarte mimo obostrzeń. Kontrole policji i ogromne kary

„Jest kilka branż, które są najmocniej dotknięte koronawirusem. Były one głównym źródłem zakażeń. Polska już w listopadzie była gotowa ratować te branże. Dziś to już ponad 40 kodów PKD. Od kilku dni mamy zgodę Komisji Europejskiej i przekazujemy środki do przedsiębiorców” – wyjaśnił Morawiecki.

Morawiecki chce w lutym odmrażać gospodarkę

Premier poinformował, że wspólnie z przedstawicielami tych branż rząd przygotowuje specjalne protokoły sanitarne. Mają one zawierać zasady funkcjonowania tych branż w okresie pandemii koronawirusa.

Czytaj także: Hołownia zyskał nowego senatora! „Jest niezależnym duchem”

„Chciałbym, aby te branże było otwarte jak najszybciej. W ciągu najbliższych 10 dni będziemy chcieli opracować z tymi branżami protokoły funkcjonowania w pandemii. W lutym – ale trudno mi powiedzieć, od którego lutego – będziemy chcieli te protokoły wdrażać w życie. Jeśli nastąpi jednak wzrost zakażeń i zgonów, to będziemy musieli te plany zweryfikować” – powiedział Morawiecki.

Nowe zakażenia

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3 271 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Notujemy więc znaczący spadek w stosunku do danych podawanych w niedzielę. Resort poinformował również o śmierci 52 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 41 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 438 914 przypadków zakażenia koronawirusem. 33 407 osób nie żyje a 1 187 719 uznano za wyzdrowiałe.

Czytaj także: Hołownia zyskał nowego senatora! „Jest niezależnym duchem”

Źr. wprost.pl