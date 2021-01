Zgodnie z zapowiedziami, Szymon Hołownia powiększył swoją reprezentację w parlamencie. Tym razem dla swojego ruchu pozyskał senatora Jacka Burego, który dotąd reprezentował Koalicję Obywatelską. Wcześniej przez lata należał do Nowoczesnej.

Hołownia poinformował o podjęciu współpracy z Burym na konferencji prasowej. „W ruchu 2050 chodzi nam o sprawczość, o rozwiązywanie problemów. O to, żebyśmy posuwali ten świat do przodu, żebyśmy naprawiali Rzeczpospolitą, którą psują rządy Prawa i Sprawiedliwości” – twierdził były kandydat na prezydenta Polski.

Były prezenter TVN poinformował dodatkowo, że Bury dołącza do Ruchu Polska 2050. „Jacek Bury jest niezależnym duchem. To senator, który po latach odebrał mandat w Lublinie Prawu i Sprawiedliwości. Zwyciężył mimo, że wszyscy mówili, że to nie może się udać” – mówił dalej Hołownia.

Hołownia chwali Burego

Hołownia przypomniał, że Bury nie pobiera wynagrodzenia senackiego. „To człowiek, który ma w swoim DNA chęć zwyciężania. Cieszę się, że Jacek dołącza do naszej parlamentarnej reprezentacji” – powiedział. Były prezenter TVN poinformował dodatkowo, że w tym tygodniu pojawią się kolejne „niespodzianki” w zakresie pozyskiwania nowych współpracowników.

Z kolei Jacek Bury stwierdził, że on i Szymon Hołownia podzielają bardzo zbliżone wartości. „Polska 2050 dzisiaj dzięki mojej osobie uzyskuje sprawczość w Senacie. A ja dołączam do nich w ramach ścisłej współpracy. Mamy bardzo zbieżne wartości i podobne zasady. Wierzę, że ta współpraca będzie owocna” – mówił senator z Lublina. Zaznaczył, że pozostaje bezpartyjny, ale opuszcza klub Koalicji Obywatelskiej w Senacie.

