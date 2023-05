W trakcie dorocznego zgromadzenia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował o przygotowania do kolejnej pandemii. Szef WHO wyjaśnił, że chodzi o reformę w systemach ochrony zdrowia oraz o zwiększenie finansowania agencji zdrowia ONZ.

Szef WHO apelował o przyspieszenie działań, których celem będzie zwiększenie ochrony ludzkości przed możliwą kolejną pandemią. „Jeśli nie dokonamy zmian, które muszą zostać wprowadzone, to kto to zrobi? A jeśli nie zrobimy ich teraz, to kiedy?” – pytał retorycznie.

Zgromadzenie odbywa się w Szwajcarii i zbiega się z 75. rocznicą utworzenia Światowej Organizacji Zdrowia. Jak informuje Polsat News, głównym celem obrad jest wypracowanie procedur używanych do walki z globalnymi wyzwaniami zdrowotnymi, w tym przyszłymi pandemiami.

Podczas obrad ma powstać tzw. traktat pandemiczny, którego ratyfikacja nastąpi w przyszłym roku. Poza tym zapadnie też decyzja w kwestii podwyżki opłat dla państw członkowskich WHO.

„Zaangażowanie tego pokolenia, do porozumienia w sprawie pandemii, jest ważne, ponieważ to pokolenie doświadczyło, jak okropny może być mały wirus” – mówił szef WHO.

Źr. Polsat News