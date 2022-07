Na polskich drogach wciąż nie brakuje tzw. „szeryfów”, czyli kierowców próbujących na drodze „uczyć” innych jazdy czy przepisów ruchu drogowego. Nagranie z S7, które opublikowano na kanale STOP CHAM na YouTube pokazuje, że niektóre sytuacje mogą stać się naprawdę groźne.

Do całego zdarzenia doszło na zwężeniu drogi ekspresowej S7. Na nagraniu, które opublikowane zostało na kanale STOP CHAM na YouTube, widać typowy przykład tzw. „szeryfa”. Zablokował on autorowi nagrania możliwość przejazdu lewym pasem, by później zastosować jazdę na suwak. To jednak nie wszystko.

Gdy autor zjechał później na prawy pas, kierowca ciężarówki nie zauważył jeszcze jednego samochodu osobowego, który również tam się pojawił. Gdy sam próbował zjechać, zaczął spychać osobówkę, która na szczęście miała wystarczająco dużo miejsca na poboczu. Widać było jednak, że zrobiło się niebezpiecznie.

W komentarzach nie brakuje głosów złośliwości pod adresem kierowcy. „Uważam, że za takie chamstwo i oczywiście łamanie prawa, powinno się zabierać prawko na 3 miesiące. Szybko by się ukróciło to cwaniactwo „blokersów”. Dziękuję za uwagę” – czytamy w jednym z komentarzy.

Czytaj także: Zostawiła córki i odjechała. Była… rozkojarzona, a syn grał na telefonie

Źr.: YouTube/STOP CHAM