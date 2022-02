Od początku programu ochotniczego szkolenia wojskowego Legia Akademicka z 2017 r. szkolenie praktyczne ukończyło ponad 16 tys. studentów. Zainteresowanie programem jest co roku bardzo duże, a szkolenie praktyczne odbywa się w jednostkach wojskowych – przekazało PAP MEiN.

Legia Akademicka – projekt skierowany do studentów zainteresowanych pełnieniem służby zawodowej – jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji i Nauki, który rozpoczęto w 2017 r. W roku akademickim 2021/2022 trwa piąta edycja projektu.

Od początku programu szkolenie praktyczne – zakończone złożeniem przysięgi wojskowej – ukończyło 8 847 studentów uzyskując stopień szeregowego, natomiast szkolenie praktyczne w module podoficerskim – 7 450 studentów, po którym ochotnicy uzyskali stopień kaprala rezerwy – wynika z informacji przekazanych PAP przez MEiN.

W styczniu MEiN wyłonił 53 uczelnie publiczne i 17 uczelni niepublicznych, które zakwalifikowały się do piątej edycji Legii Akademickiej. Uczelnie planują przeszkolić w module podstawowym ponad 2,7 tys. studentów, a w oficerskim – blisko 2,5 tys. studentów.

„Zainteresowanie ochotniczym szkoleniem wojskowym +Legia Akademicka+ jest co roku bardzo duże. Do udziału w tym programie co roku aplikuje około 70 uczelni publicznych i niepublicznych oraz studenci cywilni studiujący w uczelniach wojskowych. Zaineresowane tym programem kształtuje się na poziomie lat ubiegłych, bez wyraźnego wpływu pandemii COVID-19, czy sytuacji za wschodnią granicą” – przekazał PAP resort.

Program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów składa się z części teoretycznej realizowanej na uczelniach cywilnych i wojskowych oraz z części praktycznej – odbywającej się w ramach ćwiczeń wojskowych w jednostkach i centrach szkolenia. Z kolei moduł oficerski odbywa się w całości w ramach ćwiczeń w uczelni wojskowej. Zajęcia praktyczne mają miejsce w przykoszarowych ośrodkach szkolenia, strzelnicach i poligonach.

W roku akademickim 2021/2022 w projekcie Legia Akademicka przewidziano trzy moduły: podstawowy, podoficerski i oficerski.

Studenci, którzy pozytywnie ukończą cześć teoretyczną przeprowadzaną na uczelni, przystępują w dalszej części do szkolenia praktycznego w ramach ćwiczeń w jednostkach wojskowych i centrach szkolenia. Za każdy dzień realizacji szkolenia w jednostce wojskowej otrzymują ekwiwalent pieniężny, który zależy od posiadanego stopnia wojskowego. Jest to 117,14 zł dla szeregowego, 121,25 zł dla starszego szeregowego i 133,58 zł dla kaprala.

Jak przekazało MEiN, ochotnicze szkolenie wojskowe studentów, w ramach programu Legia Akademicka, to budowanie potencjału rezerw osobowych. Po ukończeniu poszczególnych modułów ochotnicy stają się żołnierzami rezerwy, uczestnicząc w procesie szkolenia w trakcie organizowanych ćwiczeń wojskowych. Podkreślono, że po ukończonym module podoficerskim i oficerskim istnieje możliwość szkolenia specjalistycznego w celu podniesienia swoich kwalifikacji oraz nadania kolejnej specjalności wojskowej.

Do programu przystąpić może student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

MEiN planowało przeznaczyć na tę edycję 1 mln zł, jednak decyzją szefa resortu została ona zwiększona, aby – jak podano – umożliwić wszystkim studentom udział w projekcie.

Legia Akademicka nawiązuje do ochotniczej formacji wojskowej utworzonej 11 listopada 1918 r. z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich – noszącej właśnie taką nazwę, przeformowanej później w 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski