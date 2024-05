Niespodziewane i zaskakujące zdarzenie podczas szkolnej wycieczki do Energylandii w Zatorze. 13-latka urodziła dziecko.

W minioną środę na wycieczkę do parku rozrywki Energylandia wybrali się uczniowie z jednej ze szkół w województwie mazowieckim. Wyjazd zaplanowano wraz z noclegiem. Uczniowie zostali ulokowani w jednym z ośrodków wypoczynkowych. Około godziny 20 okazało się, że konieczne jest pilne wezwanie pomocy.

Co było przyczyną? Okazało się, że jedna z uczestniczek wyjazdu, 13-letnia dziewczyna, zaczęła rodzić dziecko. Sprawę opisuje „Fakt”. – Po przyjeździe do ośrodka, nastolatka źle się poczuła. Udała się do łazienki, gdzie rozpoczęła akcja porodowa. Jak ustalił „Fakt”, pierwsi na ratunek pospieszyli pracownicy ośrodka oraz wychowawcy. Sytuacja była dramatyczna – napisano.

W efekcie poród odbierały osoby znajdujące się w ośrodku wypoczynkowym postępując wedle instrukcji przekazywanych przez medyków z oddziału ratunkowego. Dziecko urodziło się zdrowe – to chłopczyk.

Już po narodzinach na miejsce dotarła karetka. 13-latka została przewieziona do szpitala w Oświęcimiu. Położono ją na oddziale ratowniczym, a noworodek został przewieziony do Krakowa.

– Z informacji, które zebraliśmy, wynika, że większość znajomych 13-latki, w tym jej koledzy i koleżanki, nie miało pojęcia, że uczennica była w ciąży. Teraz policja prowadzi dochodzenie w sprawie możliwego przestępstwa seksualnego, które mogło prowadzić do ciąży. Współżycie z dzieckiem poniżej 15. roku życia jest przestępstwem, za którego grozi kara od 2 do 12 lat więzienia – podaje „Fakt”.

