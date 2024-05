Arabscy turyści ponownie zawitali do Zakopanego. Na miejscu zwykle poruszają się wypożyczonym autami. Na jakie samochody zwykle się decydują?

Turyści z Bliskiego Wschodu nadal chętnie odwiedzają polskie Tatry. Szczególnie upodobali sobie Zakopane, które przeżywa prawdziwe oblężenie. Wielu Arabów chętnie odwiedza to miasto i korzysta z jego uroków.

Na miejscu Arabowie najchętniej poruszają się wypożyczonymi samochodami. To otwiera im możliwość swobodnego poruszania się po okolicy i odwiedzenia np. Kościeliska czy Chochołowa.

Jakie samochody najbardziej cenią sobie turyści z Bliskiego Wschodu? – Zazwyczaj wynajmują na lotnisku w Krakowie droższe auta marki Mercedes. Wynajmują też osobne domki i apartamenty, aby mieć komfortowe warunki, gdzie mogą zachować pewną intymność – mówi Andrzej Gut-Mostowy, lokalny polityk oraz przedsiębiorca.

Gut-Mostowy przyznaje, że niektóre rodziny z Bliskiego Wschodu odwiedzają Zakopane nawet dziesiąty raz. Serwis o2.pl skontaktował się też z przedstawicielami kilku firm, które wypożyczają samochody na krakowskim lotnisku Balice. Pracownik wypożyczali Sixt twierdzi, że Arabowie wypożyczają różne auta.

– Nie są to zawsze najdroższe auta, niektórzy są bardziej majętni, inni mniej. Niektórzy patrzą na ceny, inni nie. To zależy. Jeżeli przyjeżdżają całymi rodzinami i wynajmują busy, to najczęściej są to mercedesy vito lub mercedesy klasy V – mówi. Cały tekst TUTAJ.

