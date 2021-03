Po Wielkanocy możliwe, że uczniowie starszych klas wrócą do szkoły stacjonarnej. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział w poniedziałek w Pierwszym Programie Polskiego Radia, że jest w tej kwestii „optymistą”. Zastrzegł jednak, że ostateczne decyzje uzależnione są od sytuacji epidemicznej.

„Jeśli zachowamy rzeczywiście odpowiedzialność społeczną, będziemy stosować się do obostrzeń, do rygorów […] to ja jestem optymistą, że w perspektywie właśnie po Świętach Wielkanocnych, biorąc pod uwagę również fakt, że już dzisiaj mamy niemal wszystkich nauczycieli zaszczepionych, będziemy mogli rozmawiać o powrocie do nauki stacjonarnej” – mówił Czarnek.

Czarnek przypomniał też, że klasach ósmych i maturalnych nauka odbywa się w systemie „quasi-hybrydowym”. „Od 18 stycznia uczniowie klas ósmych i maturalnych mogą korzystać z konsultacji indywidualnych, konsultacji w niewielkich grupach. Ale także w grupowych sprawdzianach czy egzaminach próbnych, które choćby teraz się odbywają i wcześniej takie testy też były robione” – powiedział.

Uczniowie klas od IV-VIII uczą się zdalnie od 26 października. Natomiast uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach. Od minionego poniedziałku szkoły w województwie warmińsko-mazurskim w pełni przeszły nauczanie zdalne. Podobnie stanie się w województwie pomorskim.

Nowe zakażenia

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6 170 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Województwo mazowieckie jest jedynym regionem, gdzie w ciągu ostatniej doby odnotowano ponad tysiąc zakażeń. Resort poinformował również o śmierci 32 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 28 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 801 083 przypadki zakażenia koronawirusem. 45 317 osób nie żyje a 1 494 083 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. radiozet.pl; wmeritum.pl