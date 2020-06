Minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował dzisiaj, że do wakacji szkoły będą funkcjonować jedynie w zdalnym trybie nauczania. „Do 26 czerwca będzie realizowane kształcenie na odległość. Przed wakacjami uczniowie nie powrócą już do tradycyjnych zajęć stacjonarnych” – poinfomrował.

Piontkowski poinformował także, że szkoły nie poprowadzą zajęć nawet w trybie zdalnym podczas egzaminów maturalnych i egzaminów ósmoklasistów. „W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze Boże Ciało, co powoduje że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach.” – mówił.

„Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji. One będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku.” – powiedział Piontkowski.

Minister Edukacji Narodowej @D_Piontkowski – Do wakacji nauka w szkołach i placówkach oświatowych będzie realizowana na odległość. pic.twitter.com/UldDu2raMq — Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOV_PL) June 1, 2020

W związku z pandemią koronawirusa od 12 marca szkoły zawiesiły zajęcia stacjonarne. Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia kształcenia na odległość.

Czytaj także: Wielkopolskie: 27 dzieci z domu dziecka i 40 pensjonariuszy DPS w Liskowie w kwarantannie

Źr. rmf24.pl