Wiceminister edukacji poinformował, że resort podjął decyzję dotyczącą powrotu uczniów do szkoły. Placówki edukacyjne pozostaną zamknięte do 26 czerwca, a więc aż do końca obecnego roku szkolnego.

„W wydanym rozporządzeniu przedłużymy zamknięcie szkół do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego. Będzie rozporządzenie w tej sprawie” – poinformował wiceminister.

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki informował, że od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. O tym jednak zdecydują rodzice, którzy mogą zatrzymać dziecko w domu i nie puścić do szkoły. W takich przypadkach władze przedłużą wypłacanie zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem MEN, szkoły pozostają zamknięte do 24 maja, a zajęcia odbywają się w systemie zdalnym. Zgodnie z zapowiedzią wiceministra, nowe rozporządzenie zmieni ten termin na późniejszy.

Matury odbędą się z opóźnieniem w terminie od 8 do 29 czerwca i będą to wyłącznie egzaminy pisemne. Z kolei trzydniowy egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 16 czerwca.

Źr. rmf24.pl; polsatnews.pl