Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu powiedział, że armia Rosji „wyzwoliła” już 97 procent terytorium Ługańskiej Republiki Ludowej. Wyjaśnił między innymi, że wojsko zajęło między innymi dzielnice mieszkalne Siewierodoniecka. Wskazał też nowy cel ofensywy.

Siergiej Szojgu poinformował, że wojska rosyjskie miały przejąć już kontrolę nad zdecydowaną większością tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Wyjaśnił, że armia przejęła już między innymi mieszkalne dzielnice Siewierodoniecka – jednego z ostatnich miast w obwodzie ługańskim, w którym broni się jeszcze ukraińskie wojsko. Teraz armia ma przejąć kontrolę nad strefą przemysłową na obrzeżach miasta oraz nad pobliskimi miejscowościami.

Minister obrony wskazał też nowy cel rosyjskiej ofensywy. Wojska mają kontynuować marsz w kierunku Popasnej.

Jak podaje rosyjska agencja TASS, Szojgu miał też poinformować o otworzeniu korytarza lądowego na Krym. Resort obrony, wspólnie z Kolejami Rosyjskimi, miał stworzyć warunki do wznowienia ruchu pomiędzy Rosją, Donbasem, Ukrainą i Krymem na sześciu odcinkach kolejowych, których długość to około 1200 kilometrów.

To nie wszystko. Jak informuje Reuters, Rosjanie mieli rozminować okupowane porty w Mariupolu oraz Berdiańsku. Mieli sprawić w ten sposób, że są one gotowe do wznowienia eksportu zboża.

Źr.: Wprost