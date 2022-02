Donald Trump znów daje o sobie znać. W swoim wystąpieniu w programie „The Clay Travis and Buck Sexton Show” określił Władimira Putina mianem „geniusza”. Jednocześnie zaznaczył, że gdyby on wciąż był prezydentem, rosyjski przywódca nie zdecydowałby się na taki krok.

Donald Trump nie kryje swojego podziwu dla Władimira Putina. W programie „The Clay Travis and Buck Sexton Show”, były prezydent pytany był o kwestię ogłoszenia niepodległości dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Trump wprost stwierdził, że takie posunięcie było „inteligentne” i „całkiem sprytne”.

Były prezydent przyznał, że dowiedział się o ruchu Putina z telewizji. „I powiedziałem: To jest geniusz! (…) Putin ogłasza dużą część Ukrainy jako niepodległą. Och, to jest wspaniałe” – stwierdził. „Powiedziałem: Jakie to mądre. Wejdzie tam i będzie rozjemcą” – dodał.

Donald Trump był pod wrażeniem. „To najsilniejsza siła pokojowa. Moglibyśmy jej użyć na naszej południowej granicy. To najsilniejsze siły pokojowe, jakie kiedykolwiek widziałem. Było tam więcej czołgów i wojskowych, niż kiedykolwiek widziałem. Będą utrzymywać pokój” – powiedział.

Jednocześnie Trump stwierdził, że gdyby to on w dalszym ciągu był prezydentem USA, Władimir Putin nigdy nie zdecydowałby się na taki krok.

Czytaj także: Co w praktyce oznaczają niemieckie sankcje dla Rosji? Ekspert tłumaczy to bardzo jasno

Żr.: WP