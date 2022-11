Anton Geraszczenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych, zamieścił na Twitterze szokujące zdjęcie. Dobitnie obrazuje ono bestialstwo rosyjskich żołnierzy.

Rosjanie wycofali się z Chersonia oraz innych miejscowości w tym obwodzie. Ukraińcy już przejęli nad nimi kontrolę. Mieszkańcy się cieszą, jednak odkrywane są także wstrząsające dowody bestialstwa putinowskich okupantów.

Zdjęcie ilustrujące ich brutalność i bezmyślność zamieścił na Twitterze Anton Geraszczenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych. Fotografia, którą zamieścił w sieci została wykonana w obwodzie chersońskim, na pozycjach, które jeszcze do niedawna zajmowali rosyjscy żołnierze.

Putinowcy mordowali małe zwierzątka – chomiki, a następnie wieszali je na gałęziach drzew. To czyste, niczym nieusprawiedliwione bestialstwo, którego mogą dopuścić się wyłącznie ludzie bez sumienia oraz zasad moralnych.

– W rejonie Chersonia okupanci powiesili chomiki z czerwonej listy (gatunków zagrożonych – przyp. red.) dla zabawy – napisał Geraszczenko. – Martwe zwierzęta znaleziono na opuszczonym rosyjskim stanowisku – dodał ukraiński polityk.

Wcześniej media obiegły z kolei inne szokujące informacje, jakoby Rosjanie, w jednym z okupowanych ukraińskich miast, mordowali znajdujące się w ZOO zwierzęta. Następnie… po prostu je jedli.

In Kherson region, the occupants hanged red-listed hamsters for fun," UAnimals reported.



The dead animals were found at the abandoned Russian position. pic.twitter.com/4YVDAd0IzR