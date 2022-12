TVP Sport pokazała niezwykłe nagranie odkrywające fragment kulisów finału Argentyna – Francja. Mecz komentował Dariusz Szpakowski, dla którego to pożegnanie z piłkarskimi mistrzostwami świata w roli komentatora.

Przed turniejem Szpakowski wprost zadeklarował zakończenie kariery mundialowej. „Neymar, Cristiano Ronaldo i Messi nie deklarują, że to ich ostatni mundial. Ja powiem szczerze, że czuję się na tyle lat, na ile się czuję, natomiast mogę powiedzieć, że to mój ostatni mundial” – oświadczył.

„Myślę, że to już taki czas i pora, by weszło młode pokolenie. Zdolne, utalentowane, dające nam entuzjazm i wiarę w to, że poprowadzą Biało-czerwonych do sukcesu” — dodał Szpakowski.

Podczas mundialu w Katarze, Szpakowski odebrał specjalne wyróżnienie z rąk samego brazylijskiego Ronaldo. Władze TVP Sport zdecydowały, aby słynny komentator na zakończenie swojej przygody z mundialami skomentował finał Argentyna – Francja. Był to strzał w dziesiątkę, bo to spotkanie przejdzie do historii.

Ogromne emocje przeżywał również sam Szpakowski, który komentując wydarzenia boiskowe dawał się ponieść wzruszeniu. TVP Sport opublikowało w mediach społecznościowych nagranie ukazujące moment, gdy padła druga bramka dla Argentyny.

Musieliśmy to zrobić… Ten jeden, ostatni raz – 𝐊𝐔𝐋𝐈𝐒𝐘 𝐊𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐙𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐘 💔 pic.twitter.com/utOqa0k2aw — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 19, 2022

Źr. TVP Sport; twitter