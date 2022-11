Niedługo przed Mistrzostwami Świata w Katarze Dariusz Szpakowski ogłosił, że to jego ostatni tak duży turniej, który będzie komentował. Choć wielu sądziło, że legendarny komentator odejdzie na emeryturę, to okazuje się, że kierownictwo TVP Sport szykuje dla niego inną funkcję.

Przed turniejem Szpakowski wprost zadeklarował zakończenie kariery mundialowej. „Neymar, Cristiano Ronaldo i Messi nie deklarują, że to ich ostatni mundial. Ja powiem szczerze, że czuję się na tyle lat, na ile się czuję, natomiast mogę powiedzieć, że to mój ostatni mundial” – oświadczył.

„Myślę, że to już taki czas i pora, by weszło młode pokolenie. Zdolne, utalentowane, dające nam entuzjazm i wiarę w to, że poprowadzą Biało-czerwonych do sukcesu” — dodał Szpakowski.

Okazuje się jednak, że Szpakowski wcale nie musi zupełnie zniknąć z TVP. Władze dyrektor TVP Sport przewiduje dalszą współpracę ze słynnym komentatorem. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty Marek Szkolnikowski zdradził, w jakiej roli chciałby widzieć legendę dziennikarstwa.

„Mamy długofalowe plany. Chcemy, by wspierał nas swoim doświadczeniem, tak jak robi to cały czas Włodzimierz Szaranowicz” – zdradził dyrektor TVP Sport. „Chciałbym, aby został takim nestorem – człowiekiem, który będzie pomagał młodym komentatorom wchodzić w zawód, zarażał optymizmem młodszych kolegów. To nie jest koniec, a zmiana formy współpracy” – wyjaśnił Szkolnikowski.

