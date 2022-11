Dariusz Szpakowski na antenie TVP Sport przyznał, że nadchodzące Mistrzostwa Świata w Katarze będą ostatnimi, jakie skomentuje. Tym samym końca dobiega pewna epoka w historii polskiego dziennikarstwa sportowego.

Za kilka dni rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata w Katarze. Prawo do transmisji wszystkich meczy imprezy posiada Telewizja Polska. W związku z tym w siedzibie TVP zorganizowano specjalną konferencję, na której mówiono o szczegółach transmisji.

W gronie dziennikarzy sportowych stanowiących obsadę transmisji meczy z Kataru znalazł się Dariusz Szpakowski. Pod koniec konferencji słynny komentator zdecydował się na bardzo osobiste wyznanie.

„Neymar, Cristiano Ronaldo i Messi nie deklarują, że to ich ostatni mundial. Ja powiem szczerze, że czuję się na tyle lat, na ile się czuję, natomiast mogę powiedzieć, że to mój ostatni mundial” – oświadczył wprost Szpakowski.

Ostatni mundial legend…



Ronaldo, Messi, Szpakowski 💔😢 pic.twitter.com/aWAneoTJ4Y — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 15, 2022

„Myślę, że to już taki czas i pora, by weszło młode pokolenie. Zdolne, utalentowane, dające nam entuzjazm i wiarę w to, że poprowadzą Biało-czerwonych do sukcesu” — dodał Szpakowski.

Czytaj także: Lewandowski nie dotarł na zgrupowanie. Awaria na pokładzie samolotu

Źr. TVP Sport; twitter