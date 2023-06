Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu wydał oświadczenie ws. śmierci 33-letniej Doroty. Kobieta, która była leczona w placówce zmarła w piątym miesiącu ciąży.

Sprawą 33-letniej Doroty, która zmarła w szpitalu będąc w piątym miesiącu ciąży żyje cała Polska. Niedawno głos w tej sprawie zabrała matka kobiety, która ujawniła szokujące fakty.

– Pytam się ordynatora: „panie ordynatorze, dlaczego moja córka zmarła z dzidziusiem?”, a on mi powiedział: „ja nie wiem” – mówiła cytowana przez „Tygodnik Podhalański”.

Teraz oświadczenie wydał Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Pod wpisem zamieszczonym na Facebooku zaroiło się od komentarzy, które nie są przychylne placówce medycznej.

– Dyrekcja i pracownicy szpitala składają wyrazy współczucia rodzinie i bliskim ciężarnej pacjentki, która zmarła w naszym szpitalu.Pacjentka przez cały pobyt była otaczana opieką i troską ze strony pracowników. Była również informowana o stanie zdrowia swoim i dziecka. Rozumiała sytuację, jako osoba zawodowo związana ze środowiskiem medycznym – napisano.

– Zadbaliśmy o to, by zarówno ona, jak i rodzina, otrzymała wsparcie ze strony psychologa.Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak trudna jest to sytuacja. Zależy nam na tym, żeby sprawę wyjaśnić, o czym mówimy od samego początku. Prosimy też, by nie ferować wyroków przed ostatecznym zbadaniem i wyjaśnieniem przyczyny tej tragedii – czytamy.

Pod oświadczeniem pojawiło się wiele komentarzy. – Kpina i bezczelność po prostu – napisał jedna z osób. – Oto rzeczywistość młodych kobiet w Polsce – strach o zdrowie i życie – napisała inna.

