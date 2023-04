Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II wydało nowy komunikat ws. stanu zdrowia 8-letniego Kamilka. Pojawiła się nadzieja?

Cała Polska z uwagą śledzi komunikaty szpitala w Katowicach, w którym przebywa 8-letni Kamilek z Częstochowy. Chłopiec był potwornie katowany przez swojego ojczyma, w wyniku czego wylądował w placówce medycznej.

Dziecko jest w ciężkim stanie i dotychczasowe komunikaty, które wydawał szpital raczej nie napawały optymizmem. Informowano bowiem, że chłopiec nadal znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej. Wprowadzono go w nią, aby nie odczuwał bólu.

Teraz Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i. św. Jana Pawła II wydało najnowszy komunikat. Wynika z niego, iż pojawiła się nadzieja dotycząca stanu zdrowia chłopca.

Szpital wydał nowy komunikat ws. 8-letniego Kamilka

– Kamilek jest wciąż na oddziale intensywnej terapii. Ostatnie dni były dla chłopca stabilne – czytamy we wstępie komunikatu, który pojawił się na facebookowym profilu placówki medycznej.

W dalszej części komunikatu podano, że jest szansa na to, by chłopiec został wybudzony ze śpiączki. – Jeśli ta sytuacja się utrzyma i choroba oparzeniowa nie będzie u Kamilka postępować, to pod koniec tygodnia rozważane będzie stopniowe wybudzanie małego pacjenta ze śpiączki farmakologicznej – informuje szpital.

