Rozdanie Fryderyków już za nami, jednak wystąpienie Nergala wciąż budzi wielkie emocje. Fragment jego przesłania zamieściła w sieci Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej. – Pochwala Pani taki język miłości wobec członków innych partii? – zapytał ją Kacper Płażyński.

Przypomnijmy, że Nergal wraz z zespołem Behemoth odebrał nagrodę Fryderyka w kategorii „Najlepszy album” gatunku „Metal”. Artysta postanowił wykorzystać sytuację i zwrócił się z wymownym przesłaniem do publiczności.

– Chcielibyśmy naprawdę podziękować przede wszystkim naszym fanom. Są tutaj legiony Behemoth, dziękujemy bardzo – ogłosił. – Na pewno nie dziękujemy Bogu i nie dziękujemy polskiemu Kościołowi katolickiemu. No i wiecie co PiS, i wiecie co Konfederację! Wszystkiego dobrego – dodał. Po chwili publiczność zareagowała wielką owacją.

Wystąpienie Nergala komentowane w sieci. Płażyński odpowiedział posłance opozycji

Wystąpienie Nergala wywołało wielkie poruszenie. Fragment dotyczący PiS i Konfederacji zamieściła w sieci posłanka opozycji Monika Golbik. „Takie Fryderyki wczoraj były w Gliwicach, Behemot z albumem roku” – napisała.

Wpisem parlamentarzystki zniesmaczony jest Kacper Płażyński. „W sensie pochwala Pani taki język miłości wobec członków innych partii? Jak mnie Pani mija na korytarzu w Sejmie to czemu nie krzyczy Pani żebym się je…l?” – zapytał pod wpisem.

Posłanka przekonuje jednak, że artysta nie użył wulgaryzmów. – Dlaczego Pan tak brzydko mówi? Ja tu nie słyszę takich słów – napisała. Płażyński podsumował sarkastycznie odpowiedź. – Gratuluję Pani samopoczucia – napisał.

Takie Fryderyki wczoraj były w Gliwicach, Behemot z albumem roku 🤘🏻 pic.twitter.com/F9yIbvEtpb — Marta Golbik (@MGolbik) April 23, 2023

Gratuluję Pani samopoczucia. 👍 — Kacper Płażyński (@KacperPlazynski) April 23, 2023