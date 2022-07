Sztab ukraińskiej armii opublikował w mediach społecznościowych wpis zaadresowany do Polaków. W jego treści podziękowano za wieloaspektowe wsparcie udzielone Ukraińcom w związku z napaścią Rosji.

„Siły Zbrojne Ukrainy są szczerze i głęboko wdzięczne wszystkim siostrom i braciom narodu polskiego” – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przez sztab ukraińskiej armii. Ukraińscy wojskowi szczególne podziękowania przekazali na ręce prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Sztab ukraińskiej armii złożył wyrazy wdzięczności za „nieocenione, wszechstronne, skuteczne, stanowcze i niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych na arenie międzynarodowej, w tym Krymu, w konfrontacji z Federacją Rosyjską podczas rozpoczętej na pełną skalę inwazji rosyjskiej oraz niesprowokowanej, niesprawiedliwej, nieuczciwej i brutalnej wojny z Ukrainą w 2014 roku” – napisano.

Wyrazy uznania przekazano także „wszystkim obywatelkom i obywatelom RP za szczere serca i domy dla milionów ukraińskich kobiet i dzieci, które znalazły schronienie w Polsce.

„Dzięki temu w czasie inwazji rosyjskiej ludność cywilna Ukrainy w Polsce jest chroniona przed licznymi zbrodniami wojennymi popełnionymi przez rosyjskie wojsko: atakami na osoby cywilne, infrastrukturę oraz szpitale, zabójstwami i okaleczeniami, werbowaniem i wyzyskiem, gwałtami i innymi formami przemocy seksualnej, porwaniami, odmową dostępu do pomocy humanitarnej, rusyfikacją, przymusowymi deportacjami na czasowo okupowane terytoria Ukrainy lub do federacji rosyjskiej oraz przymusowym uzyskaniem obywatelstwa rosyjskiego” – dodaje sztab ukraińskiej armii. We wpisie wymieniono niektóre elementy uzbrojenia, jakie przekazano ukraińskiemu wojsku.

Źr. tvp.info; facebook