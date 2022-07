Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w stołecznych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Mówił o konieczności przyznania prawdy przez stronę ukraińską. Podkreślał przy tym, że nie chodzi o zemstę, czy odwet.

„Trudna debata na ten temat między naszymi narodami trwa od dziesięcioleci. Zwłaszcza w ciągu ostatnich trzydziestu lat – od kiedy jest prawdziwie niepodległa suwerenna Polska i niepodległa suwerenna Ukraina” – mówił Duda. „To trudny temat – dla nas ogromnie bolesny, domagający się twardego powiedzenia prawdy. Dla Ukraińców trudny, bo przede wszystkim ogromnie wstydliwy” – powiedział.

Wieniec od Prezydenta Polski @AndrzejDuda oraz wieniec od Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa pod Krzyżem na Skwerze Wołyńskim. 11 lipca. pic.twitter.com/LlYykPu7E1 — PL1918 (@PL1918) July 11, 2022

Duda stwierdził że „ci, o których my wiemy, że byli mordercami, byli zarazem dla Ukrainy w innych miejscach, w innych momentach i z innym przeciwnikiem byli bohaterami i często ginęli z rąk sowieckich, walcząc z głęboką wiarą o niepodległą, wolną Ukrainę”.

Duda: „Nie chodzi o zemstę”

„Jakże to trudne – my to też znamy. Ale prawda musi być mocno i jasno wypowiedziana. Co jest w tym wszystkim ogromnie ważne i co bardzo chcę podkreślić właśnie w tym czasie – bo choć jest dramatyczny, to w tym dramatycznym kontekście Wołynia, ludobójstwa, które tam miało miejsce, tego wszystkiego, co tak trudne w naszej wspólnej historii i dramatycznej pamięci trzeba jasno i mocno powiedzieć: nie chodziło i nie chodzi o zemstę, o żaden odwet” – podkreślił Duda.

Duda zauważył, że, nie ma dziś Polaków, którzy by nie słyszeli o rzezi na Wołyniu. „A jednak przyjmują Ukraińców pod swój dach i wyciągają rękę” – podkreślił.

„Bardzo ciężko nam jest dzisiaj to zrozumieć i sobie wytłumaczyć, jak w ogóle wtedy było to możliwe, jakie żywioły obudziły się i zostały stworzone i rozbudzone w duszach, że ludzie ludziom mogli zgotować taki los” – przyznał Duda, odnosząc się do rzezi wołyńskiej. Jak podkreślał, te wydarzenia są „faktem historycznym, niezaprzeczalnym, nie żadnym wymysłem, pomysłem, nie żadną opowieścią, nie legendą, w której jest jakieś ziarno prawdy”, tylko faktem.

Źr. RMF FM