Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły ataki na rosyjskie składy zaopatrzenia na terytoriach okupowanych przez putinowskie wojska. Użyły w tym celu amerykańskich systemów HIMARS. Do sieci trafiła mapa, która pokazuje ich skalę.

– Jednostki rakietowe i artyleryjskie Sił Zbrojnych Ukrainy dokonały dwóch ostrzałów ogniowych na stanowiska dowodzenia, gromadzenia sprzętu i składów amunicji polowej przeciwnika w rejonie Czarnobajewki (nieopodal Chersonia – przyp. red.). Rozmiar strat najeźdźców jest jeszcze ustalany – podali niedawno przedstawiciele ukraińskiej armii.

Podobne ataki przeprowadzono także w innych lokalizacjach, m.in. w rejonie Izjum, Nowej Kachowki, Doniecka czy Melitopola. Rakiety spadły także w obwodzie ługańskim, który znajduje się pod pełną kontrolą Rosjan.

Dokładne lokalizacje ukraińskich ataków, które zostały przeprowadzone za pomocą amerykańskich systemów HIMARS, zamieścił w sieci polski dziennikarz Michał Nowak. Na opublikowanej przez niego mapie doskonale widać miejsca, w które uderzyli Ukraińcy demolując rosyjskie składy zaopatrzenia. Nowak informuje, że Ukraińcy zniszczyli ok. 30 celów.

Skuteczność systemów HIMARS docenia szef ukraińskiego MON, Ołeksij Reznikov, który kilka dni temu zamieścił wpis na Twitterze. – HIMARS już zrobił OGROMNĄ różnicę na polu bitwy. Więcej z nich, a także amunicja z USA ekwipunek zwiększy naszą siłę i pomoże w demilitaryzacji państwa terrorystycznego – napisał Reznikov i dodał, że bardzo docenia wysiłki Joe Bidena we wspieraniu ukraińskiej armii.

HIMARS have already made a HUUUGE difference on the battlefield. More of them as well as 🇺🇸 ammo & equipment will increase our strength and help to demilitarize the terrorist state. I highly appreciate the efforts of the @POTUS & @SecDef to support Ukraine's struggle for freedom! pic.twitter.com/4jsn2hSD6e