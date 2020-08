To co dokonał pan minister Szumowski, pan minister Cieszyński, uratowało polską służbę zdrowia, a wraz z nią życie i zdrowie dziesiątek tysięcy Polaków – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej w Katowicach odniósł się do tematu następcy.

We wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił, że podaje się do dymisji. Szef resortu zdrowia przyznał, że to przemyślana decyzja, rozważana od wielu miesięcy. Najprawdopodobniej Szumowski odszedłby wcześniej, jednak umówił się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na dokończenie kilku projektów, np. informatyzacji służby zdrowia.

Ogłaszając swoją dymisję Szumowski zwrócił również uwagę na epidemię koronawirusa, dając do zrozumienia, że Polska jest przygotowana na kolejną falę zakażeń. – Mamy zbudowany w Polsce system szpitali jednoimiennych, mamy rozbudowaną sieć laboratoriów. Udało się doprowadzić do tego, że w Polsce nie było dziesiątek tysięcy zgonów, jak w krajach Europy Zachodniej, o wiele bogatszych od nas, Włoszech, Francji – stwierdził.

Szumowski odchodzi. Kto będzie następnym ministrem zdrowia?

Szumowskiemu podziękował za współpracę premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej w Katowicach szef rządu zwrócił uwagę, że minister zdrowia cieszy się wielkim zaufaniem społecznym. W jego opinii jest to konsekwencją działań asekuracyjnych, które zatrzymały rozwój epidemii w Polsce.

– Polacy oceniają tak wysoko pracę profesora Szumowskiego, i historia oceni go niezwykle wysoko, właśnie dlatego, że przed pandemią i w czasie pandemii sprawował swój urząd w sposób niezwykle skuteczny, znakomity, na najwyższym poziomie profesjonalizmu – stwierdził.

– Wielu krytyków, którzy po stronie opozycji się znajdują, ale także w mediach, muszą przyznać, czasami ze wstydem, czasami ze skruchą, że to co dokonał pan minister Szumowski, pan minister Cieszyński, uratowało polską służbę zdrowia, a wraz z nią życie i zdrowie dziesiątek tysięcy Polaków w czasie epidemii – dodał.

Podczas wystąpienia przed dziennikarzami Morawiecki zapowiedział, że następcę Szumowskiego poznamy w ciągu najbliższych dni. W nieoficjalnych rozmowach pojawiają się trzy nazwiska: wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, poseł PiS Bolesław Piecha oraz były marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

