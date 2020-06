Łukasz Szumowski na antenie radiowej Trójki mówił o swoich przewidywaniach rozwoju pandemii koronawirusa. Minister zdrowia zwrócił także uwagę, że wysoka temperatura nie jest w stanie zabić koronawirusa.

Szumowski ostrzegał słuchaczy radia przed złudną nadzieją, że pandemia minęła. Zauważył, że wiele osób zachowuje się, jakby najgorsze już minęło. „Teraz przy tej pogodzie – wiosna – wrażenie jest takie, jakby już wszystko minęło jak zły sen, a nie minęło” – podkreślił minister.

Szef resortu zdrowia wskazał, co może zabić koronawirusa. „Tutaj nie ma co liczyć na to, że ta wysoka temperatura zlikwiduje wirusa.” – zauważył Szumowski. „Może słońce, promienie ultrafioletowe, ale to też w niewielkim stopniu. Wirusa zabija dystans” – zaznaczył.

Minister zapowiedział, że do końca tygodnia zakończy się akcja badań przesiewowych górników i ich rodzin. Szumowski ocenił, że wtedy „gwałtownie powinna spaść liczba zakażonych”. „W tym tygodniu spodziewajmy się podobnych liczb zakażonych – 200 z samego Śląska. To będzie pewnie 400 z całej Polski” – mówił.

Szumowski usłyszał też pytani, czy resort już ma rekomendacje dla poszczególnych regionów Polski w sprawie formy głosowania w wyborach prezydenckich. Minister zapewnił, że w resorcie szczegółowo przeanalizują sytuację w każdej gminie. Przyznał jednak, że w miejscach, gdzie transmisja pozioma wirusa będzie wysoka, tam będzie rekomendował głosowanie wyłącznie korespondencyjne.

Źr. dorzeczy.pl