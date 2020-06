Od niedawna Łukasz Szumowski ma zapewnioną ochronę ze strony Służby Ochrony Państwa. Wszystko z powodu pogróżek, jakie otrzymuje minister zdrowia. „Super Express” opublikował szokującą treść jednego z listów, jaki otrzymał minister.

Szef resortu zdrowia dostaje od kilku dni groźby. Są to głównie wiadomości tekstowe przesyłane na służbową skrzynkę mailową, choć zdarzało się również, że docierały na prywatny numer telefonu.

W związku z nasilającym się zagrożeniem minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przyznał Szumowskiemu ochronę. „Potwierdzam, przyznano mi ochronę SOP” – powiedział Szumowski w rozmowie z Interia.pl. „Groźby były zawsze, ale ich liczba się zwiększyła, odkąd rozpoczęła się nagonka medialna na mnie i moją rodzinę” – dodał.

„Super Express” opublikował szokującą treść jednego z takich listów. „Szumowski osobiście gwarantuje Ci ty k…, że cię dojadę za to co zrobiłeś Polakom i narodowi Polskiemu! Z tymi maseczkami od kolegi! Nie będziesz znał dnia ani godziny jak spotkasz się z moją 44 kaliber!” – brzmi cytowany przez „SE” list z pogróżkami pod adresem ministra zdrowia.

W rozmowie z „SE” potwierdza to wiceminister Janusz Cieszyński. „Otrzymaliśmy informacje, które w ocenie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie wymagały tego, aby pan minister Szumowski został objęty ochroną SOP. Do tej pory nie było to konieczne, natomiast po tej kampanii hejtu, która została wobec niego rozpętana, do resortu i do samego pana ministra wpłynęły takie komunikaty i wiadomości, że zdecydowano o przyznaniu ochrony” – powiedział.

Źr. se.pl