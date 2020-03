Podczas sejmowego posiedzenia wywiązała się ostra debata pomiędzy posłami. Na zarzuty części opozycji odpowiedział minister zdrowia. „Naprawdę nic nie próbujemy zatajać, nic nie próbujemy oszukiwać” – mówił Szumowski w Sejmie. Parlament debatuje nad nowym regulaminem umożliwiającym zdalne głosowanie przez posłów.

„Myślę, że czas jest na to, żeby szybko przeprocedować wszystkie niezbędne akty prawne, które są potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali jako państwo i myślę, że dzięki temu, dzięki bardzo racjonalnej i odpowiedzialnej postawie będziemy mogli funkcjonować jako Polska, jako polski naród w kolejnych latach.” – mówił Łukasz Szumowski w Sejmie.

Minister zdrowia najwięcej miejsca poświęcił wypowiedziom Kidawy-Błońskiej.Padły bardzo dziwne słowa od pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, od paru osób, które zabierały głos, mówiąc, że kłamiemy, że zatajamy informacje o liczbie testów.” – mówił Szumowski w Sejmie. „O liczbie testów, które rozdysponowaliśmy do wszystkich laboratoriów mówię od wielu dni: 100 tysięcy, 200 tysięcy, 500 tysięcy, maseczki, rękawiczki.” – kontynuował. „100 tysięcy testów już poszło do laboratoriów, kolejne 50 testów paskowych będzie wprowadzone jutro, naprawdę nic nie próbujemy zatajać, nic nie próbujemy oszukiwać.” – stwierdził.

„Myślę, że to jest czas, kiedy zamiast dyskutować partyjnie, dyskutować politycznie, co kto komu zarzuca, powinniśmy raczej dyskutować, w jaki sposób usprawnić nasz system, jak kierować tym systemem gospodarczym, publicznej służby zdrowia, prywatnej służby zdrowia, wszystkich medyków, żeby Polacy czuli się bezpieczni.” – podkreślił Szumowski w Sejmie.

„Jedyne co my możemy zrobić, to ograniczyć tę liczbę, poprzez nie przychodzenia w miejsca, gdzie nie musimy, nie chodzenie po ulicach.” – zaznaczył minister. „Czas jest taki, żebyśmy starali się wypracować najlepsze mechanizmy, które obronią polską gospodarkę, obronią nas wszystkich, w tym które obronią naszą służbę zdrowia.” – powiedział Szumowski w Sejmie. Minister przyznał również, że w kolejnych dniach z pewnością przybędzie zgonów spowodowanych pandemią koronawirusa.

Źr. wpolityce.pl; wp.pl