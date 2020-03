W ostatnich dniach wybuchła burza polityczna wokół posiedzenia Sejmu, które jednak odbędzie się w tradycyjny sposób. Stało się tak z powodu sprzeciwu Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji. Rafał Ziemkiewicz nie przebierał w słowach krytykując posłów obydwóch formacji.

Ziemkiewicz w mediach społecznościowych ostro skrytykował dwa obozy polityczne. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji sprzeciwili się pomysłowi Marszałek Sejmu Elżbiety Witek dotyczącemu zdalnego głosowania posłów. Dlatego posiedzenie Sejmu odbywa się w sposób tradycyjny przy fizycznej obecności posłów.

„PO to naprawdę nastojaszczy idioci. Przeciętny Polak ma w d. czy uchwalą ustawę w jednej sali, czy przez net, tak jak miał w d. w której sali uchwalono budżet. Podnoszą do rangi „praworządności” sklerotyczne trzymanie się jakichś pierduł. Kogo to obchodzi?” – napisał Ziemkiewicz na Twitterze.

Mocno oberwało się również posłom Konfederacji, którzy zajęli takie samo stanowisko, jak KO. „A co pogięło Konfederację, żeby w tę sklerotyczno-biurokratyczną narrację wchodzić? Na dodatek wyraźnie oddała swe konta na społecznościówkach gimbazjalistom, podającym sobie w rozbawieniu peowskie memy. Jak dalej tak ma to wyglądać, to «szkoda howoryty mnoho»” – napisał Ziemkiewicz.

A co pogięło @KONFEDERACJA_ , żeby w tę sklerotyczno-biurokratyczną narrację wchodzić?. Na dodatek wyraźnie oddała swe konta na społecznościówkach gimbazjalistom, podającym sobie w rozbawieniu peowskie memy. Jak dalej tak ma to wyglądać, to "szkoda howoryty mnoho" 😡 https://t.co/dwC6LHHn45 — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) March 25, 2020

W piątek planowane jest przyjęcie przez Sejm tzw. tarczy antykryzysowej, czyli pakietu pomocowego dla gospodarki, który rząd przygotował w związku z epidemią koronawirusa.

Źr. dorzeczy.pl; twitter