Wynik meczu Polska-Hiszpania (1:1) to bardzo dobra informacja dla reprezentacji Szwecji. Tamtejsze media nie mają jednak wątpliwości, że rywalizacja w ostatniej kolejce fazy grupowej będzie niezwykle zażarta. Wprost piszą, że mecz z Polakami będzie „horrorem”.

Wciąż otwarta jest rywalizacja w grupie E podczas Mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski, dzięki remisowi 1:1 z Hiszpanią, wciąż pozostaje w grze o awans do 1/8 finału. W dobrej sytuacji są natomiast Szwedzi, którzy przed ostatnią kolejką są liderami grupy, po remisie z Hiszpanią i zwycięstwie nad Słowacją.

Szwedzkie media zauważają, że wynik meczu Hiszpania – Polska to dla nich bardzo dobra wiadomość. „Hiszpanie po raz drugi stracili punkty. To daje Szwecji wymarzoną pozycję do wygrania grupy w przypadku co najmniej remisu z Polską” – czytamy w dzienniku „Expressen”.

Jednocześnie tamtejsi dziennikarze zdają sobie sprawę, że Polacy są zmotywowani i ostatni mecz nie będzie łatwy. Dowodzi tego postawa, jaką Biało-Czerwoni pokazali podczas starcia z Hiszpanią. Dziennikarze telewizji SVT wprost stwierdzają, że mecz z Polską będzie „horrorem” oraz zauważają, że Robert Lewandowski „utrzymał reprezentację Polski w grze”.

Żr.: WP Sportowe Fakty