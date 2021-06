Polacy sensacyjnie zremisowali z Hiszpanami. – Jestem dumny z piłkarzy – przekonuje Paulo Sousa. Selekcjoner reprezentacji wskazał kluczową zmianę, która pozwoliła Biało-Czerwonym doprowadzić do wyrównania w drugiej połowie.

Choć przed meczem niewielu w to wierzyło, Polacy zremisowali z Hiszpanią i zachowali szanse na wyjście z grupy EURO 2020. Występ Biało-Czerwonych skomentował w rozmowie z mediami Paolo Sousa.

– Kluczem była nasza mentalność. To jest coś, co próbujemy zmienić u piłkarzy, żeby mieli odpowiednie podejście, żeby grali ambitnie i odważnie – przekonuje, cytowany przez TVN24. – Tak się właśnie stało w drugiej połowie. Jestem dumny z piłkarzy – dodał.

Sousa podkreślił, że kluczem do spotkania była wiara. – W pierwszej połowie brakowało nam wiary, żeby zaatakować. Brakowało nam szybkości w obronie, żeby wypchnąć piłkę do przodu i być bliżej bramki przeciwnika. Po przerwie poprawiliśmy to – ocenił.

– Mieliśmy więcej odwagi, wytworzyliśmy większą presję na Hiszpanów, co sprawiło, że potrafiliśmy zabrać im piłkę. Dzięki tej odwadze i agresji strzeliliśmy wyrównującego gola – dodał.

Grę podsumował krótko nasz kapitan, Robert Lewandowski. Strzelec gola podkreślił, że reprezentacja pokazała w meczu z Hiszpanią charakter. – Daliśmy z siebie wszystko. Dziękujemy, że jesteście z nami, gramy dalej! – oświadczył.