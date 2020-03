Donald Tusk w ostatnim czasie dosadnie komentuje to, co dzieje się w polskiej polityce. Jego ostatni wpis na Twitterze odbił się szerokim echem. Szefowi Europejskiej Partii Ludowej postanowiła odpowiedzieć Beata Szydło.

W ostatnich dniach koronawirus został wykryty u ministra środowiska. W związku z tym testowi zostali poddani wszyscy ministrowie. Za pośrednictwem Twittera skrytykował to Donald Tusk. „Łatwiejszy i szybszy dostęp do testów dla ludzi władzy niż dla chorych i lekarzy to oblany test z przyzwoitości i demokracji” – napisał.

Łatwiejszy i szybszy dostęp do testów dla ludzi władzy niż dla chorych i lekarzy to oblany test z przyzwoitości i demokracji. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 17, 2020

Słowa Donalda Tuska spotkały się z bardzo różnymi komentarzami. Niektórzy szefowi Europejskiej Partii Ludowej przyznali rację. Inni wręcz przeciwnie, argumentując, że jest to tylko wykorzystanie tematu koronawirusa do walki politycznej.

Do słów Tuska bardzo ostro odniosła się Beata Szydło. „Teraz jest szczególny czas dla polityków. Byli premierzy powinni o tym wiedzieć. Słowo to wielki oręż. Niektórzy uważają, że można powiedzieć lub napisać wszystko. Byle polityczna nawalanka trwała. To ci politycy, Panie Donaldzie Tusku, oblewają test z przyzwoitości i demokracji” – napisała była premier na Twitterze.

Teraz jest szczególny czas dla polityków. Byli premierzy powinni o tym wiedzieć. Słowo to wielki oręż. Niektórzy uważają, że można powiedzieć lub napisać wszystko. Byle polityczna nawalanka trwała. To ci politycy Panie @donaldtusk oblewają test z przyzwoitości i demokracji. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) March 17, 2020

Czytaj także: Arłukowicz apeluje do władz Polski ws. koronawirusa. „W szpitalach trzeba wydzielić strefy”

Źr.: Twitter/Beata Szydło, Twitter/Donald Tusk