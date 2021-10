Wiele wskazuje na to, że na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski w tym roku w końcu pojawi się Arkadiusz Milik. Napastnik, który przez ostatnie miesiące walczył z kontuzją, w końcu pojawia się w meczach Olympique Marsylia. Jak donosi Interia, Paulo Sousa bardzo na niego liczy.

Arkadiusz Milik to jeden z tych zawodników, którego kariera została mocno skomplikowana ze względu na kontuzje. Gdy trafił do Olympique Marsylia, wydawało się, że pecha ma już za sobą. Zaczął grać tam naprawdę regularnie i strzelać dużo bramek. Niestety, przyszła kolejna kontuzja, która wyeliminowała go z gry na wiele miesięcy. Z tego powodu Milik nie mógł pomóc reprezentacji Polski podczas tegorocznych Mistrzostw Europy.

Na szczęście Milik wraca powoli do zdrowia. Pod koniec września Polak pojawił się na murawie na ostatnie 30 minut w meczu Ligi Europy między Olympique Lyon a Galatasaray Stambuł. Jego powrót spotkał się z ogromnym entuzjazmem kibiców, którzy przywitali go gromkimi brawami.

Jak donosi Interia, o powołaniu Arkadiusza Milika myśli już Paulo Sousa. „Napastnik Olympique Marsylia ma się znaleźć na liście trenera Paulo Sousy na eliminacyjne mecze z Andorą i Węgrami. Powołania mają być ogłoszone już 25 października” – czytamy. „Sousa powoła Milika. Od kilku tygodni wspomina, że chętnie zobaczy na zgrupowaniu Arka, na którego bardzo liczy” – podaje portal w dalszej części artykułu.

Énorme ovation pour le retour de Milik, enfin sur la pelouse. #OMGAL pic.twitter.com/qPXQYzdYCM — Adrien Hémard (@AdrienHemard) September 30, 2021

Czytaj także: Kulesza po meczu wparował do szatni Polaków. „Mamy to ku**a” [WIDEO]

Żr.: Interia, Twitter