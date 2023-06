Wiele osób wciąż ma wiele wątpliwości i niejasności co do tego, jak działa ta metoda antykoncepcji, jakie są jej skutki uboczne oraz jakie są fakty, a jakie mity z nią związane. Warto pamiętać, że w Polsce tabletka antykoncepcyjna jest tylko do wykupienia w aptece i musimy mieć na nią e-Receptę. Dowiedz się więcej o antykoncepcji doustnej i podejmuj świadome decyzje.

Mit:

Kobieta może rozpocząć przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych w dowolnym momencie cyklu miesiączkowego.

Fakt:

Kobieta może rozpocząć stosowanie tabletek antykoncepcyjnych w dowolnym momencie, jeśli ma wystarczającą pewność, że nie jest w ciąży.

Jeśli klientka rozpoczyna przyjmowanie tabletek w ciągu pięciu dni od rozpoczęcia miesiączki, nie ma potrzeby stosowania innej metody antykoncepcji, ponieważ jest ona natychmiast chroniona przed ciążą. Jeśli klientka rozpoczyna stosowanie tabletek antykoncepcyjnych później niż pięć dni po rozpoczęciu miesiączki, może je rozpocząć w dowolnym momencie, kiedy jest w miarę pewna, że nie jest w ciąży. Aby zapewnić ochronę przed ciążą, przez pierwsze siedem dni przyjmowania tabletek będzie musiała stosować rezerwową metodę antykoncepcji, taką jak np. męska lub żeńska prezerwatywa.

Mit:

Tabletka antykoncepcyjna może być przyjmowana obojętnie, o której godzinie. Jednego dnia można ją zażyć o 9 rano, a następnego o 20 na wieczór.

Fakt:

Skuteczność doustnej antykoncepcji zależy od regularnego przyjmowania hormonów zawartych w pigułce. Dlatego pigułki należy przyjmować codziennie, aż do zakończenia opakowania. Chociaż konkretna pora dnia nie ma znaczenia, tabletki powinny być przyjmowane o tej samej porze każdego dnia, aby ograniczyć skutki uboczne i pomóc kobietom pamiętać o bardziej konsekwentnym przyjmowaniu tabletek. Należy doradzić klientce, aby nie przerywała przyjmowania tabletek przed zakończeniem opakowania, nawet jeśli nie odbywa stosunków seksualnych. Jeśli tabletki są przyjmowane prawidłowo, klientka zawsze rozpocznie nowe opakowanie w tym samym dniu tygodnia. Jeśli klientka przyjmuje tabletki z 21-pakietowego opakowania, przed rozpoczęciem nowego opakowania odczeka siedem dni od przyjęcia ostatniej tabletki z opakowania. Jeśli klientka przyjmuje tabletki z opakowania 28-pigułkowego, następnego dnia przyjmie następną tabletkę z kolejnego opakowania.

Mit:

Istnieje ryzyko niepłodności lub opóźnionego powrotu do płodności.

Kobiety poszukujące środków antykoncepcyjnych mogą błędnie sądzić, że stosowanie tabletek antykoncepcyjnych uniemożliwi im posiadanie dzieci w przyszłości.

Fakt:

Tabletki antykoncepcyjne nie powodują niepłodności. Jest to prawdą niezależnie od tego, jak długo kobieta przyjmowała je, ile dzieci miała, czy w jakim jest wieku. W rzeczywistości niektóre z nieantykoncepcyjnych korzyści płynących z przyjmowania pigułki obejmują zachowanie płodności poprzez oferowanie ochrony przed chorobą zapalną miednicy, endometriozą i ciążą pozamaciczną.

Nie ma dowodów na to, że tabletki antykoncepcyjne opóźniają powrót kobiety do płodności po zaprzestaniu ich stosowania. Kobiety, które przestały je stosować, mogą zajść w ciążę równie szybko, jak kobiety, które przestały stosować metody niehormonalne.

Kobiety nie muszą „odpoczywać” od tabletek antykoncepcyjnych po ich przyjmowaniu przez pewien czas. Nie ma dowodów na to, że „odpoczynek” jest pomocny. W rzeczywistości może prowadzić on do niezamierzonej ciąży. Tabletka antykoncepcyjna może być bezpiecznie stosowana przez wiele lat bez konieczności okresowego przerywania jej przyjmowania.

Materiał zewnętrzny